Заявление бывшего министра финансов Виктора Пинзеника в 2009 году о том, что ситуация в Украине граничит с дефолтом, оказалось безосновательным.

Подробнее об этом заявлении рассказал в программе Руслана Бизяева «Культ личности» Кость Бондаренко, политолог и историк.

Прежде всего, Бондаренко рассказывает, что Виктора Пинзеника помнит еще с начала 1990-х, с Галицкой ассамблеи. Он считает его сильным специалистом в области макроэкономики и довольно эмоциональным по темпераменту человеком. Проблема заключается в другом.

«Существует большое количество разного рода сфер в экономике, которые макроэкономика учесть не может», - объясняет он. Одной из таких скрытых сфер является теневой сектор. Хотя сам Пинзеник в 2009 году, уже будучи министром финансов, говорил о еще 2 государственных бюджетах, которые как раз таки находятся в этом секторе.

Сам же Бондаренко доверяет оценкам Пинзеника и добавляет, что и сегодня эксперты говорят о самое малое одном бюджете в теневом секторе. Так, если даже сейчас эту проблему решить не удается, то десяток лет назад и подавно. В 2008-2009 годах значительные суммы денег государство не могло контролировать.

Отношение же к теневому сектору на самом деле довольно неоднозначное. С одной стороны, экономисты единогласно говорят о нем негативно, с другой - в тех годах он помог Украине удержаться на плаву. «Это стало той подушкой, которая спасла украинскую экономику от дефолта», - заключает Бондаренко.

Напоминаем, Олейник вспомнил, как приходилось заниматься бизнесом в 1990-х годах .