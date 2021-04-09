Політичний оглядач, експерт Українського інституту політики Руслан Бізяєв у програмі «Что дальше» на каналі «Знай24» висловив думку, що НАК «Нафтогаз» хочуть довести до банкрутства і приватизувати «за копійки».

«Є наглядова рада, яка отримує не зовсім маленькі гроші, є Коболєв, є «Нафтогаз», прибутку немає, всіх все влаштовує... У мене таке враження, що просто цю структуру хочуть довести до банкрутства, а потім за копійки приватизувати, віддати, наприклад, комусь із наших західних партнерів, заодно вирішивши питання з транспортуванням. Якщо це вже буде, наприклад, власність європейців, то вони кістьми ляжуть, щоб в 2025 році був черговий газовий договір, тому що це вже їхні гроші», - говорить експерт.

«У всіх інших випадках, як ми пам'ятаємо, коли були газові кризи, починаючи з 2009 року, вони висловлювали стурбованість або глибоку стурбованість. А за свої гроші вони ж горобця по полю заганяють», - додав Бізяєв.

Але він не впевнений, що таке рішення буде вигідним для України.

«Я, наприклад, противник того, щоб в даний момент будь-яка державна монополія ставала на повну приватизацію. Поки ми принаймні не вийдемо з пандемії. Якщо ми говоримо про приватизацію саме зараз – у період пандемії – то не треба. Краще ще ці півтора року почекати і тоді вже дійсно визначитися з цим питанням», - резюмував експерт.

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