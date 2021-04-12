За все, что у нас происходит в экономике, платит конечный потребитель, а трансформация государственных предприятий за последние годы была направлена на то, чтобы вычеркнуть выполнение ими социально значимых функций и оставить только коммерческую составляющую. Об этом рассказал эксперт и экономист Алексей Кущ в своем блоге «Честный взгляд на экономику» на YouTube.

Кущ считает, что государственные банки и государственные предприятия кроме того, чтобы зарабатывать прибыль, должны выполнять социально значимую миссию, при чем социально значимая миссия должна стоять на первом месте, а получение прибыли на втором. Если этот принцип, заложенный в работу государственных компаний, будет выполняться, тогда мы получим положительный эффект от того, что государство владеет активами.

«Классический пример этому то, что мы видим сейчас на рынке коммунальных услуг, цены на природный газ. У компании «Нафтогаз» из устава убрали принцип выполнения социально значимых функций и оставили главный принцип – получение прибыли. Вот как раз классический пример, когда государственная компания, пользуясь своим доминирующим положением на рынке, фактически лоббизмом определенных решений, создала условие, при котором зарабатывает максимально маржинальную прибыль на простом населении», - сказал экономист.

Кущ рассказал, что главная функция государственных банков - это проведение максимально дешевых платежей для населения, в частности за коммунальные услуги. И если речь идет о расчетах в торговых сетях, то здесь государственные банки должны выполнять функции Государственного казначейства, пытаться минимизировать затраты населения на банковские операции.

«Тем более, что банковская система сейчас пухнет от прибыли в то время, как реальный сектор экономики сейчас практически загибается. В прошлом году банки заработали 40 миллиардов гривен чистой прибыли, это на 19% меньше, чем в 2019 году, тем не менее достаточно внушительная сумма», - резюмировал экономист.

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