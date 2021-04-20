Или Украина предложит на международном рынке новую продукцию, или эту нишу займет кто-то другой.

Почему сегодня в сфере реализации продукции так важны инновации и развитие, объяснил в программе Тараса Загороднего «Знай наших» Валентин Шеветовский, директор Керамической группы Golden Tile и председатель наблюдательного совета ПАО «Харьковский плиточный завод».

Необходимость постоянного развития в сфере производства Шеветовский объясняет на примере керамической отрасли, в которой сам и работает.

По подсчетам продажи керамической плитки в течение 10, а то и 12 лет выросли даже больше, чем вдвое. «Керамическая технология растет очень быстро», - объясняет он. Так, сегодня можно увидеть, что керамика постепенно вытесняет из нашей жизни другие материалы - древесину и мрамор. Следовательно, эта отрасль и показывает, насколько важны инновации и развитие для реализации на международных рынках.

Но любой прогресс требует вложений. Шеветовский признается, что на оборудование Харьковского плиточного завода ежегодно идет 10 тысяч евро. Это необходимые инвестиции, не пойдя на которые, можно с легкостью потерять свое место под солнцем, то есть на рынке.

«Никогда не нужно догонять. Ищите конкурентные преимущества и в нашей стране такие есть», - подчеркивает он. Шеветовский убежден, что Украина имеет все необходимые материалы для изготовления своей продукции на достойном уровне. Свои убеждения он подтверждает данными геологов о наличии на территории государства всех полезных ископаемых.

Но ресурсы - это только половина дела. Директор также предостерегает от банального повторения чужих изобретений, ведь на рынке более всего ценится новизна и уникальность.

Напоминаем, Шеветовский рассказал, какие коррективы в предпринимательскую деятельность внесла пандемия с карантинными ограничениями.

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