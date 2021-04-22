В программе «Субъективно с Яникой Мерило» экономист и финансист Сергей Фурса заявил, что МВФ своим траншем в 2,8 миллиарда долларов сделал Украине не столько подарок, сколько «медвежью услугу».

Эту историю с подарочным траншем от Международного валютного фонда Украине Фурса сравнивает с тем, как повеса, разорив свой бизнес, вдруг получает большое наследство. Сейчас в мире ситуация сложилась так, что МВФ щедро и бескорыстно делится средствами со всеми. 2,8 миллиарда долларов перепадет в частности Украине. «На шару получим», - подчеркивает экономист.

«Это на самом деле будет «медвежья услуга» от МВФ», - убежден Фурса.

«И мы попадаем под этот аукцион невиданной щедрости – 2,8 миллиарда долларов на шару, которые ми должны получить к осени», - заключает Фурса. Также он добавляет, что с такими подарочными траншами украинская власть и совсем теперь не будет спешить проводить какие-то реформы.

Напоминаем, Кущ рассказал, по какой программе Украина работает с МВФ.

Ранее Politeka сообщала о том, что Фурса рассказал о причинах роста цен в Украине.