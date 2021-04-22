МВФ дає Україні транш 2,8 мільярда доларів практично на шару. У чому підступність цього подарунка від МВФ, розбирається у черговому випуску блогу «Суб'єктивно з Янікою Мерило» економіст і фінансист Сергій Фурса.

«Прокатило цього разу, прокатило. Правда, це відсуває всі потенційні реформи на післязавтра. З реформами, звичайно, туго, і з цінами, зокрема, на продукти і комуналку», - каже гість студії.

Він пояснює причину тотального подорожчання в Україні.

«Коли ми продаємо, наприклад, соняшникову олію, ми ж в Україні її маємо за міжнародними цінами. Всі скаржаться, чому у нас все таке дороге? Тому що український продавець соняшникової олії має вибір: продати в «Сільпо» або продати німцям», - зазначає Фурса.

Скрізь одна й та сама ціна і все взаємопов'язане в глобалізованому світі.

«Яйця подорожчали, тому що комбікорми дорогі. Кукурудза у всьому світі подорожчала. І не важливо, наша кукурудза або не наша. Тому що будь-який фермер, який вирощує кукурудзу, дуже розумний. Він бачить, які ціни в світі, і не буде вам продавати кукурудзу дешево. Відповідно, ваші кури будуть їсти дорогу кукурудзу, яка виросла на святій українській землі. І ці кури будуть нести золоті яйця, тому що кукурудза стала дорожче», - міркує фінансист.

Яніка Мерило каже: «Ти можеш купити в супермаркеті яйця від польського виробника або помідори з Греції чи Марокко дешевші, ніж від місцевого. Тому що його ціни з витратами вже реально золоті».

А українці думають: чому ж газ у нас не може бути дешевий? Ось чому! Тому що у нас газ не може бути дешевше, ніж у Польщі! Хоча у нас менші витрати на працю.

Нагадаємо, Атаманюк розповів про масштаби державного боргу України та його причини .

Раніше Politeka повідомляла, що Одесу наповнили фальши ві гроші, які важко розпізнати.