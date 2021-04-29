В программе Михаила Чаплыги «Скажи-ка, дядя» экономист Алексей Кущ объяснил, чего ЕС ждет от Украины: не развития промышленности и энергетики, от этого лучше отказаться, а выработки технических сельскохозяйственных монокультур.

Экономист объясняет, что Европейский союз не заинтересован во всестороннем развитии Украины, он скорее будет ограничивать и определять эти параметры сам.

«Им не нужно, чтобы Украина, как они считают, загаживала европейское небо», - говорит Кущ. Так, от добычи угля, развития металлургии, химической промышленности и в принципе промышленности, атомной и тепловой энергетики государство будут заставлять отказаться. Мол, иначе Украина может стать еще одной Северной Кореей или Китаем на мировой карте, чего Европе не нужно.

Кущ предупреждает об угрозе деиндустриализации. Зато ЕС ждет от Украины выработки и поставки сельскохозяйственных монокультур, потому что сам не собирается этим заниматься. «Они подсчитали, за последнее время в Германии уменьшилось количество насекомых на 70%», - рассказывает экономист о последствиях гербицидов, используемых для выращивания технических культур. Негативное влияние гербицидов заметно и в Украине. Кущ рассказывает о сильном кашле, который они вызывают у крестьян, проживающих недалеко от мест выращивания рапса.

«Они хотят, чтобы мы выращивали подсолнечник, кукурузу, рапс, сою», - сообщает Кущ. Зато себе европейцы оставляют более полезную продукцию - ягоды и фрукты. Выйти из этой ситуации, говорит экономист, государству поможет только смена политической надстройки.

Напоминаем, Кущ заявил, что все механизмы управления Украиной похожи на советские.

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