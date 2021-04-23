Космічна, авіаційна та атомна галузі: чи можна їх розвинути в Україні самотужки або за участі інвесторів із Заходу та чи взагалі варто цим займатися?

На ці питання відповів політолог Руслан Бізяєв у програмі «Розвилка» .

Експерт коментує ситуацію із кожною галуззю окремо. Передусім він говорить про космічну, за якою сьогодні майбутнє і яка не застаріє з часом. «Хто виграє битву за космос, той фактично виграє битву за Землю», - пояснює Бізяєв. Так само необхідним він вважає розвиток атомної енергетики, але й нагадує про конфліктну ситуацію між «Росатомом» і «Вестінхаусом».

Проблеми є і з авіаційною промисловістю, зокрема із «Антоновим», яким потрібно негайно зайнятися, аби залишитися на цьому ринку. «Авіаційній промисловості зараз належить перерозподіл ринку», - пояснює Бізяєв і додає, що це стосується не лише пандемії. Принагідно він нагадує про націоналізацію «Мотор Січ», метою чого було виготовлення двигунів для «Байрактарів». Та політолог сумнівається в тому, що Україна отримає необхідні технології.

«Скільки країн можуть дозволити собі розробку винищувача п'ятого-шостого поколінь?», - запитує він і тут же відповідає, що таких насправді не так вже й багато. У приклад Бізяєв наводить технологічно розвинену Північну Корею, яка нещодавно дійшла лише до винищувачів четвертого покоління.

Нагадуємо, Бізяєв розповів, що пандемія коронавірусу серйозним чином порушила баланс у Європі .