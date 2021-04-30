Не может быть зарплата премьер-министра или министра в десятки раз больше, чем средняя зарплата по стране. Об этом рассказал украинский предприниматель, писатель и общественный деятель Павел Себастьянович в программе Алексея Толкачева «БДСМ» на YouTube.

«Зарплата должна быть жестко привязана к средней по стране, то есть чиновничество создает условия в стране, а в зависимости от этого и уровень средней зарплаты. Чиновники должны быть жестко привязаны к средней зарплате, а у нас средняя зарплата по стране 12 тысяч гривен», - сказал предприниматель.

Себастьянович рассказал, что если мы посмотрим на европейские страны, то там разница между средней зарплатой и зарплатой премьер-министра не больше, чем в пять раз. То есть сегодня у нас премьер-министр должен получать 60 тысяч гривен. Он и должен так получать - это политическая должность. Министры должны получать значит немного меньше, чиновники рангом ниже еще меньше, но стартовать все должно со средней зарплаты.

«Я считаю, что на политические должности люди вообще идут не ради денег. Политик - это человек, который создает условия жизни. То есть он имеет полную власть изменить так жизнь в стране, что она может как рвануть вверх, так и наоборот обвалиться вниз, как это сейчас происходит. Поэтому все что политику нужно это общественное признание - это его наркотик», - сказал предприниматель.

«Государственное предприятие и государственная собственность не должна быть эффективной, цель существования государственного предприятия - это нести социальную нагрузку, иначе оно должно быть частным. Если цель предприятия получать прибыль, как сейчас установили в «Нафтогазе», тогда оно должно быть частным. Если это государственное предприятие, оно должно решать какие-то социальные проблемы. Цель существования «Нафтогаза» - это обеспечение людей и бизнеса как можно более дешевым ресурсом», - ответил предприниматель.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Себастьяновича, что каждый живёт в своём мире, у каждого свой бюджетный год, каждый выбивает себе финансирование.