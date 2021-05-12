На сегодняшний день финансово у украинцев нет возможности купить собственную землю, поэтому после открытия рынка земли иностранцы настроились на Украину, как на лакомый кусочек. Об этом рассказал глава ОО «Защита и помощь», глава партии «Сила нации» Андрей Пелюховский в программе украинского политолога Руслана Бизяева «Культ Личности» на Youtube
«Но самое страшное, что купившим землю будет принадлежать и то, что лежит в земле. Поэтому между нашими олигархическими кланами уже все поделено. Я удивляюсь политикам, идущим во власть, потому что они идут на риторике обещаний, риторике лжи - это ни для кого не секрет. Политики обещают развитие экономики, рабочие места, а мы видим обратное», - сказал он.
Пелюховский рассказал, что сейчас представители власти противоречат своим обещаниям. По его словам, власть сейчас раздает государственные предприятия стратегического значения, конечно же с профитом для себя.
«Власть показывает свою слабость и не компетентность в плане разговора, что придет инвестор и наведет порядок, а что вам мешает это сделать - организовать рабочие места, производство? Украине давно уже пора отойти от сырьевого придатка и выйти на рынок с готовой продукцией», - сказал он.
Пелюховский резюмировал, что рынок земли – он не производится, он продается раз и навсегда - это не завод, который можно украсть, а вместо него можно построить другой.
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Напоминаем, Politeka сообщала со слов Лазарева, что запуская рынок земли, Украина рискует повторить судьбу Бразилии.
Также ранее Бизяев объяснил, как Украине остаться на рынке авиационного производства.