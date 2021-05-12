На сегодняшний день финансово у украинцев нет возможности купить собственную землю, поэтому после открытия рынка земли иностранцы настроились на Украину, как на лакомый кусочек. Об этом рассказал глава ОО «Защита и помощь», глава партии «Сила нации» Андрей Пелюховский в программе украинского политолога Руслана Бизяева «Культ Личности» на Youtube

«Но самое страшное, что купившим землю будет принадлежать и то, что лежит в земле. Поэтому между нашими олигархическими кланами уже все поделено. Я удивляюсь политикам, идущим во власть, потому что они идут на риторике обещаний, риторике лжи - это ни для кого не секрет. Политики обещают развитие экономики, рабочие места, а мы видим обратное», - сказал он.

Пелюховский рассказал, что сейчас представители власти противоречат своим обещаниям. По его словам, власть сейчас раздает государственные предприятия стратегического значения, конечно же с профитом для себя.

«Власть показывает свою слабость и не компетентность в плане разговора, что придет инвестор и наведет порядок, а что вам мешает это сделать - организовать рабочие места, производство? Украине давно уже пора отойти от сырьевого придатка и выйти на рынок с готовой продукцией», - сказал он.

Пелюховский резюмировал, что рынок земли – он не производится, он продается раз и навсегда - это не завод, который можно украсть, а вместо него можно построить другой.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Лазарева, что запуская рынок земли, Украина рискует повторить судьбу Бразилии.

Также ранее Бизяев объяснил, как Украине остаться на рынке авиационного производства.