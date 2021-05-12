Журналистка, экс-главред журнала Travel Professional Magazine Мира Агни в программе «Романенко беседы» на Youtube рассказала о туристическом бизнесе семьи главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева.

«Перед моим увольнением они перепродали журнал «Travel Professional Magazine» другой своей внутренней компании «Север-Трейдинг», через которую проходят все маркетинговые коммуникации. После большого скандала мать Гетманцева перестала быть директором компании «TPG», но совладельцем осталась. Несмотря на назначение нового директора, Елена Дмитриевна, мать Гетманцева негласно продолжает руководить компанией», - сообщает журналистка.

«Для сотрудников компании "TPG" зарплата в конвертах была болезненной темой», - вспоминает Агни. Кроме этого, по ее словам, зарплату неоднократно задерживали.

«Когда я написала пост, в котором раскрыла все стороны работы компании, на следующий день мне позвонил бывший партнер Гетманцева - Юрий Крайняк, который пытался со мной поговорить о том, что я продалась какой-то политической силе, чтобы очернить семью», - рассказывает она и добавляет, что потом звучали обвинения и в участии и даже организации движения «SAVEФОП».

Агни также комментирует решение Даниила Гетманцева идти на выборы. «Мне стало плохо, потому что в начале его пути пошли слухи, какую он будет должность занимать, и все мои знакомые, которые связаны с финансами и экономикой, переполошились», - признается она.

Напоминаем, Атаманюк призвал власт ь решать экономические проблемы государства, а не надеяться на западных партнеров.