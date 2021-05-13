Конъюнктура так сработала, что Украина была импортозависимой страной, а стала страной, экспортирующей свою продукцию, что помогло не только устоять ее экономике, но и усилить позиции. Об этом рассказывает в программе Руслана Бизяева «Культ личности» экономический эксперт, генерал-майор налоговой полиции Украины Юрий Атаманюк.

Это произошло в прошлом, 2020 году, и продолжается в нынешнем, говорит он.

«Получается, что импорт упал на 40 процентов, а экспорт только на 20 процентов. За счет этого у нас получился позитивный внешнеторговый баланс. И за счет роста именно нашей продукции экспорта и за счет экономии от более дешевых энергоносителей мы получили за год на пять миллиардов долларов больше валюты, чем ожидалось», - констатирует эксперт.

Получилась ситуация, что Нацбанк вынужден был выкупать излишки валюты, потому что в кризисный год увеличились валютные резервы.

«У нас была стабильная национальная валюта. За счет конъюнктуры мы парадоксально прошли прошлый год. Не ослабела наша национальная валюта, не было коллапса, скачка цен, не было скачка потребительских проблем, которые свойственны экономикам во время кризиса. Более того, у нас даже выросла зарплата в долларовом эквиваленте порядка на 11 процентов», - продолжает Атаманюк.

Украина смогла за счет этого пройти год без транша МВФ, который нам не дали в конце прошлого года, и этот запас прочности продолжается в нынешнем году.

«А в декабре у нас вырос экспорт на 58 процентов после долговременного падения, прежде всего, за счет продукции металлопроката. Такая конъюнктура продолжается в нынешнем году, и это тоже заставляет смотреть на ситуацию оптимистично. И мы видим порядка пяти миллиардов долларов дополнительно за счет увеличения стоимости наших экспортных товаров», - делает вывод экономист.

Напомним, Атаманюк призвал власть решать экономические проблемы государства, а не надеяться на западных партнеров .