Депутат Антон Поляков в своем блоге «Правки Полякова» сообщил о росте цен на топливо и назвал причину этого подорожания.

Депутат напомнил, что в апреле заправщики подписали меморандум, который ограничивает стоимость дизеля и бензина - литр не может стоить больше, чем 30 грн. Правительство же со своей стороны, говорит он, дало обещание продолжать бороться с теневым рынком.

Поляков отметил, что большие АЗС действительно снизили цены, пример с них взяли и меньшие сети. Тем не менее, уже с начала мая, подчеркивает он, стоимость топлива выросла снова.

Одной из причин этого подорожания Поляков называет повышение нефтяных котировок. «Цена на дизельное топливо и бензины могла бы вырости еще больше, если бы не укрепление курса гривны. Если нефтяные котировки продолжат рост, а курс национальной валюты не удастся удержать на текущем уровне, мы увидим новые, еще более повышенные ценники и на ценовых табло АЗС», - объясняет ведущий.

Подорожание дизеля, отмечает депутат, привело также к определенному усилению военного конфликта с РФ, ведь поставки дизтоплива в Украину из Беларуси и России, что занимали 30% рынка, уменьшились.

Не оставляет без внимания Поляков и сообщение президента России о бизнесе украинских чиновников на территории РФ: стоит ожидать решительных шагов и по поводу других позиций.

Между тем, говорит он, украинская власть буквально взяла заправщиков в «двойное кольцо». Депутат объясняет, что прежде всего это касается декларации цен на топливо: о каком-либо подорожании, превышающим 1%, Госпотребслужба должна знать за 20 дней минимум. Следующий шаг, объясняет он, - введение госрегулирования наценок на топливо: установлено, что это может быть не более, чем 5 грн на литр бензина и 7 грн - на дизель.

«Но это не значит, что цены на заправках тут же пойдут вниз и не будут дальше расти. Если мировая цена на нефть и нефтепродукты рванет, а курс доллара вырастет, то вслед пойдут и ценники на АЗС, ведь регулируется только наценка, а не стоимость топлива», - отмечает Поляков.

Депутат добавляет, что высшие наценки сейчас устанавливают себе только премиальные сети. По его мнению, государственный контроль в этом вопросе просто необходим, а наценки компаний Нефтегазовой Ассоциации Украины можно назвать настоящим грабежом.

Напоминаем, Загородний заявил, что каждая страна добивается снижения цен .