ПриватБанк оставил клиентку без средств к существованию. Женщина потребовала объяснения

Как передает Politeka.net, появилась очередная жалоба на работу ПриватБанка на сайте Минфина в соответствующем разделе.

Клиентка попыталась снять крупную сумму денег в банкомате, но, по итогу, осталась ни с чем. Детали ситуации описаны в жалобе:

"18.05.2021 в 9:38 во Львове снимала зарплату 7200 грн. В результате банкомат списал деньги с карты и их не выдал!!! Я в шоке, сразу позвонила на горячую линию, где ждала 15 мин., чтобы связаться с оператором, который мне сказал, что деньги вернутся через 7-14 дней... Я снова в шоке, потому что не понимаю, все это время что я должна есть, где деньги, я на них рассчитываю... Надеюсь, что деньги не «испарятся», ощущение незащищенности и не к кому обратиться, никому ты не нужен!"

Сотрудники ПриватБанка откликнулись на жалобу, объяснив в каком случае клиентке стоит ожидать возвращения средств:

"Проведение и сверка результатов инкассации позволит нам убедиться в том, что средства не были выданы и определить их сумму. Сделаем все возможное, чтобы предоставить вам ответ в кратчайшие сроки".

Ранее мы рассказывали, что украинцы жалуются на невозможность забрать средства, лежащие на депозите в ПриватБанке, после окончания срока.

"Окончился срок депозита и банк без уведомлений и моего на то согласия продлил на 9 месяцев мой депозит. Обращения на гарячую линию и в отделения дали один ответ — после окончания срока, но как??? Вы не уведомили, что срок окончен! Сейчас банк пользуется моими средствами и я не могу их забрать!", - возмутился клиент.

Напомним, клиенты ПриватБанка становятся жертвами новой схемы, списываются тысячи гривен: что надо знать

Раньше Politeka писала, что в ПриватБанке оставили украинцев без денег в разгар карантина, клиенты в недоумении: "Банк не разрешает..."