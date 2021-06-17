Эксперт в области авиастроения Сергей Корж в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы» высказался об идее создания государственной авиакомпании.

«Был министр инфраструктуры, что-то там происходило, были месседжи «вот, мы там прорабатываем»… Сейчас новый министр инфраструктуры. Мне бы хотелось публично обратиться, чтобы призвать министра максимально профессионально разобраться в этой ситуации, потому что вот эта государственная помощь – это очень тонкий момент», - говорит эксперт.

По его словам, стоимость авиабилетов должна быть конкурентноспособной, а для этого надо улучшать экономику.

«Какая стоимость будет билетов? Опять-таки, какая техника? АН-158, конечно. Какая экономика? Была история эксплуатации трех самолетов в «Аэросвите» сколько-то лет назад… Это все надо учесть, проанализировать, поставить задачу, как можно улучшить экономику. Только не приписками, а реально улучшить. Чтобы билеты были конкурентноспособны», - сказал Корж.

Он отметил, что иностранные авиакомпании могут демпинговать, потому что у них есть различные льготы.

«Хотя во многих странах большинство национальных авиаперевозчиков, как правило, банкротами были. Мы это знаем, вот можно посмотреть почти по всем странам, не только Европы. Но там просто история рыночных отношений в авиаперевозках своя. А у нас никак не могут снять НДС на топливо. Обещают-обещают… Вот Криклий обещал и ушел. Теперь вот как с этим быть? Притом, что в Европе якобы вообще этого нет… Понимаете, это комплексная задача, хотя, конечно, звучит в общем-то хорошо», - резюмировал эксперт.

Ранее Politeka сообщала, что Вовнянко рассказал, как работал «Антонов» после развала СССР .