Экономика в Украине находится в шоковом состоянии из-за ее устаревшей модели. Об этом рассказал политический аналитик, эксперт Руслан Бизяев журналистке Любови Завальнюк в программе «Суть событий» на YouTube

«В Украине ничего не поменяется, если Кабинет Министров Украины будет проводить ту же экономическую философию и придерживаться той же экономической концепции. Все будет плюс-минус так же, перезаняли, чтобы переотдать. Каким-то образом осенью власть попытается снизить социальное напряжение, которое неизбежно при росте цен на ЖКХ», - подчеркнул он.

Бизяев сказал, что денег у населения больше не стало, а экономику из тени не выводят и этот закон о налоговой амнистии, который будет принят - это слабая попытка выкрутиться. На его взгляд, она не даст того эффекта, на который рассчитывают, будет пару образцово показательных выходов из тени, но не более того.

«Для того, чтобы снизить социальное напряжение, надо будет вводить элемент компенсации, особенно учитывая постоянный рост задолженности населения за услуги ЖКХ. Эта задолженность уже подбирается к сумме в сто миллиардов. Вот они и будут вводить какие-то определенные компенсации оплаты, но на сколько это самортизирует ситуацию – не понятно. На сколько я понимаю, осенью захотят отправить Кабинет Министров в отставку и повесить на них всех собак», - резюмировал он.

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