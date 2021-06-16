В Україні рішення про відкриття пенсійного рахунку в недержавному фонді людина приймає самостійно. Таку тему розкрила експертка недержавної пенсійної системи Ольга Бондаренко з журналісткою Любов'ю Завальнюк у програмі «Суть подій» на YouTube.

«Європейці на пенсії можуть собі дозволити подорожувати тільки лише тому, що у них, виходячи з вищого навчального закладу у 25-26 років і влаштовуючись на першу роботу, обов'язково за законом відкривається свій пенсійний рахунок, куди накопичують щомісяця зі своєї заробітної плати кошти. Це і є другий рівень пенсійної системи, який у нас ще не впроваджений», - розповіла вона.

Бондаренко повідомила, що близько 5%-10% від зарплати щомісяця люди починають накопичувати ще з 25 років і природно до 62 років, коли вони виходять на пенсію, у них формується досить великий пул накопичення від пів мільйона до мільйона доларів, який дозволяє безбідно жити і насолоджуватися життям у пенсійному віці.

«В Україні тільки супер усвідомлена людина відкриває свій пенсійний рахунок і самостійно приймає рішення про суму, яка буде відкладатися на нього. Жорстких рамок по відкладанню накопичень у нас немає, тому він і називається добровільний накопичувальний рівень. Ти самостійно приймаєш для себе рішення, в який місяць і скільки ти можеш внести грошей», - резюмувала вона.

Нагадуємо, Politeka повідомляла зі слів Завальнюк, що комунальні підприємства не стануть підвищувати ціни на опалення і гарячу воду.