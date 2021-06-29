Уже 10 лет с помощью пенсионных реформ пытаются повысить пенсии, но ни разу так и не удалось. Так сказал эксперт по социальной политике и экономике Олег Пендзин в программе «Суть событий» с журналисткой Любовью Завальнюк .

«Потому что не в реформах дело, а дело в наполнении Пенсионного фонда за счет налогов», - объясняет гость программы.

Он отмечает, что в Украине 40% населения уклоняются от уплаты налогов, а на каждого работающего гражданина приходится несколько пенсионеров, поэтому накопительная система также не справится. «С индексацией все равно не будет хватать денег», - заключает Пендзин.

Также эксперт отмечает, что Европейские кредиторы и МВФ требуют тратить бюджет в соответствии с его наполнением. В таком случае, говорит он, необходимо найти механизмы, которые бы уменьшили дотации в Пенсионный фонд, ведь постоянно дотировать его нельзя.

«Самая главная проблема всех пенсионных реформ заключается в том, что они с сухой тряпки пытаются выдавить каплю влаги», - рассуждает Пендзин. Он считает, что любые новации обречены на провал, если и в дальнейшем пенсионные реформы проводить в ситуации, когда 40% экономики находится в тени. Накопительная пенсионная система, по мнению эксперта, так и провалилась: она столкнулась с реалиями экономической системы Украины.

Напоминаем, Пендзин рассказал, что сегодня в Украине существует солидарная система начисления пенсий .