Чтобы наконец вывести из тени зарплаты, придется снизить налоговую нагрузку на труд. Так сказал эксперт экономических наук Андрей Длигач в программе «Суть событий» с журналисткой Любовью Завальнюк.

По мнению гостя программы, в Украине вполне возможно снизить налоговую нагрузку на труд, а потери удастся компенсировать налогами на активы: земля, недвижимость, драгоценности и тому подобное. «Но главный рычаг на самом деле это не столько увеличение налогов, которые бы компенсировали потери, а это экономический рост», - подчеркивает Длигач.

Эксперт объясняет, что благодаря низким налогам на труд удастся добиться хороших результатов: это и увеличение белой зарплаты, и рост конкурентоспособности бизнеса, и развитие экономики, и поступление инвестиций. Кроме этого, уверен он, возрастет ВВП, увеличатся поступления в бюджет и Пенсионный фонд.

Но Длигач отмечает, что основой этой экономической стратегии является понимание того, что самая большая ценность - это сам человек. «И основная идея этой национальной экономической стратегии является увеличением производительности и роста человеческого капитала», - добавляет он. Эксперт конкретизирует, что речь идет об инновациях и инвестициях для перерабатывающей промышленности, а также о промышленных индустриальных парках и росте экспорта.

Эксперт уверен, что Украина имеет большой потенциал для развития своей экономики и ей удастся сделать этот прорыв в ближайшие 10 лет. «Но на этом пути есть две главные преграды - это честные суды, без которых невозможны инвестиции, и монополизация, которая связана с олигархическим состоянием экономики», - констатирует Длигач.

Напоминаем, Длигач заявил, что накопительная система пенсий является основной для нашего будущего.

Ранее Politeka сообщала о том, что Пендзин заявил, что проблема не в реформах, а в наполнении Пенсионного фонда.



