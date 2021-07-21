Политолог Руслан Бизяев пояснил в программе «Развилка» с журналисткой Любовью Завальнюк, какие страшные вещи сейчас происходят в мировой экономике.
Эксперт рассказывает, в каком состоянии сейчас оказалась экономика Китая. По его словам, продажа гаджетов и бытовой техники уменьшилась на 32%, а автомобилей - на 36,6%, а это драйверы китайской экономики. Причиной такого падения он называет недостаток комплектующих - тайваньских микрочипов и полупроводников.
Попутно Бизяев отмечает, что Тайвань, по сути, монополист в этой сфере, 98% всех чипов в мире производит именно он. Тем не менее, политолог сообщает, что поставки прекращаются до второй половины 2022 года и возобновятся уже в 2023. Кроме этого, отмечает он, выросла цена и на отгрузку контейнеров в Роттердаме, в частности, было 800 долларов, а стало 10 000. Так же, добавляет Бизяев, и со сроком поставок: вместо 2-3 месяцев - 10.
«Людям не за что покупать товары, производство не может отдавать кредиты банкам, банки соответственно разоряются, фондовый рынок лихорадит», - объясняет эксперт. Итак, он делает вывод, что Китай теперь имеет подорванный потребительский спрос, и отмечает, что вливание в экономику страны 5 триллионов долларов мало только кратковременный эффект.
«Меня начинает беспокоить ситуация в мировой экономике за последние несколько дней, которая все больше и больше начинает напоминать предтечу большой стаи черных лебедей», - предупреждает Бизяев.
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