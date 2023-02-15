В Одессе мужчина, спасая собаку на местном пруду, провалился под лед.

Инцидент произошел в парке Малиновского района.

Мужчину 1948 года рождения и его собаку вытаскивали из ледяной ловушки с помощью трехколенчатой лестницы и веревки,

"Пренебрежение собственной безопасностью ради спасения собаки чуть не завершилось трагедией", — говорится в сообщении.

На место происшествия спасателей вызвали неравнодушные граждане, сообщает пресс-служба ГСЧС.

От госпитализации и медицинской помощи пострадавший отказался.

Ранее правоохранители Одессы начали расследование по факту трагедии, которая произошла с несовершеннолетней девочкой в ​​Суворовском районе города.

Тело 13-летней местной жительницы было обнаружено 12 февраля около четырех часов вечера возле многоэтажки на улице Академика Воробьева.

"По предварительной информации, девушка прыгнула с общего балкона, расположенного на девятом этаже дома", - рассказали в полиции.

Также отмечается, что семья погибшей в поле зрения правоохранителей раньше не попадала.

Ведомости по указанному факту были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 115 с отметкой «самоубийство» Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Сарате Одесской области 12-летняя ученица школы выпрыгнула из окна третьего этажа.

Также сообщалось об уникальной операции, благодаря которой удалось спасти подростка.

Кроме того, Politeka.net писала, что в Одесской области исчезли две сестры.