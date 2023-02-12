В Одессе сделали подростку операцию, который обратился за помощью со сложным переломом.

Как пишет Politeka.net, в отделение экстренной травматологической и хирургической помощи детям обратился 14-летний пациент с тяжелой спортивной травмой - совокупный перелом обеих костей левого предплечья. Но благодаря современным технологиям удалось сократить время реабилитации пострадавшего. Об этом сообщает Одесская областная детская клиническая больница в своем Фейсбук.

В больнице отметили, что раньше для лечения подобного перелома нужно было применить первичную закрытую репозицию с долговременным ношением гипсовой повязки.

"Благодаря применению современных методов лечения переломов пациенту, в тот же день, была проведена закрытая высокотехнологичная репозиция с использованием титанового эластичного стержня (Titanium Elastic Nail). Применение этой методики предоставляет ряд значительных преимуществ пациенту: позволяет значительно улучшить качество жизни в послеоперационном периоде (облегчает гигиену, самообслуживание, значительно облегчает родителям уход за ребенком). Проведение малоинвазивных оперативных вмешательств существенно сокращает сроки пребывания больного в стационаре", - написали в публикации.

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