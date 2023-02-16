В Одессе врачи провели успешную операцию по удалению обломка гранаты из грудной клетки украинского защитника.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии Одессы.

"Сегодня у каждого свой фронт. Одесские медики провели успешную операцию воину ВСУ и удалили обломок гранаты из грудной клетки. Жизнь защитника Украины сохранена!",- говорится в сообщении.

Пресс-служба обнародовала фото, на котором изображен обломок боевой гранаты.

Ранее сообщалось, что в Одессе мужчина, спасая собаку на местном пруду, провалился под лед.

Инцидент произошел в парке Малиновского района.

Мужчину 1948 года рождения и его собаку вытаскивали из ледяной ловушки с помощью трехколенчатой лестницы и веревки,

"Пренебрежение собственной безопасностью ради спасения собаки чуть не завершилось трагедией", — говорится в сообщении.

На место происшествия спасателей вызвали неравнодушные граждане, сообщает пресс-служба ГСЧС.

От госпитализации и медицинской помощи пострадавший отказался.

Ранее сообщалось, что в Сарате Одесской области 12-летняя ученица школы выпрыгнула из окна третьего этажа.

Также сообщалось об уникальной операции, благодаря которой удалось спасти подростка.

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