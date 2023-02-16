Об этом сообщает пресс-служба мэрии Одессы.
"Сегодня у каждого свой фронт. Одесские медики провели успешную операцию воину ВСУ и удалили обломок гранаты из грудной клетки. Жизнь защитника Украины сохранена!",- говорится в сообщении.
Пресс-служба обнародовала фото, на котором изображен обломок боевой гранаты.
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Ранее сообщалось, что в Одессе мужчина, спасая собаку на местном пруду, провалился под лед.
Инцидент произошел в парке Малиновского района.
Мужчину 1948 года рождения и его собаку вытаскивали из ледяной ловушки с помощью трехколенчатой лестницы и веревки,
"Пренебрежение собственной безопасностью ради спасения собаки чуть не завершилось трагедией", — говорится в сообщении.
На место происшествия спасателей вызвали неравнодушные граждане, сообщает пресс-служба ГСЧС.
От госпитализации и медицинской помощи пострадавший отказался.
Ранее сообщалось, что в Сарате Одесской области 12-летняя ученица школы выпрыгнула из окна третьего этажа.
Также сообщалось об уникальной операции, благодаря которой удалось спасти подростка.
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