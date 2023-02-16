В гараже в городе Кодыма разгерметизировался газовый баллон автомобиля.
Об этом сообщает ГСЧС в Одесской области.
В четверг, 16 февраля, спасатели получили уведомление о разгерметизации газобаллонного оборудования легкового автомобиля. Инцидент произошел в городе Кодыма.
В результате вспышки повреждено перекрытие и стена гаража, а также три окна в трех квартирах расположенного рядом пятиэтажного жилого дома.
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Спасатели помогли изъять легковушку из разрушенного гаража.
Погибших и пострадавших нет.
Ранее правоохранители Одессы приступили к расследованию по факту трагедии, которая произошла с несовершеннолетней девочкой в Суворовском районе города.
Тело 13-летней местной жительницы было обнаружено 12 февраля около четырех часов вечера у многоэтажки на улице Академика Воробьева.
"По предварительной информации, девушка прыгнула с общего балкона, расположенного на девятом этаже дома", – рассказали в полиции.
Также отмечается, что семья погибшей в поле зрения правоохранителей раньше не попадала.
Ведомости по указанному факту были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 115 с отметкой «самоубийство» Уголовного кодекса Украины.
Ранее сообщалось, что в Сарате в Одесской области 12-летняя ученица школы выпрыгнула из окна третьего этажа.
Также сообщалось об уникальной операции, благодаря которой удалось спасти подростка.
Кроме того, Politeka.net писала, что мужчина рискнул жизнью ради собаки: на одесском пруду мужчина провалился под лед, кадры.