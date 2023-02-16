В гараже в городе Кодыма разгерметизировался газовый баллон автомобиля.

Об этом сообщает ГСЧС в Одесской области.

В четверг, 16 февраля, спасатели получили уведомление о разгерметизации газобаллонного оборудования легкового автомобиля. Инцидент произошел в городе Кодыма.

В результате вспышки повреждено перекрытие и стена гаража, а также три окна в трех квартирах расположенного рядом пятиэтажного жилого дома.

Спасатели помогли изъять легковушку из разрушенного гаража.

Погибших и пострадавших нет.

Ранее правоохранители Одессы приступили к расследованию по факту трагедии, которая произошла с несовершеннолетней девочкой в ​​Суворовском районе города.

Тело 13-летней местной жительницы было обнаружено 12 февраля около четырех часов вечера у многоэтажки на улице Академика Воробьева.

"По предварительной информации, девушка прыгнула с общего балкона, расположенного на девятом этаже дома", – рассказали в полиции.

Также отмечается, что семья погибшей в поле зрения правоохранителей раньше не попадала.

Ведомости по указанному факту были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 115 с отметкой «самоубийство» Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Сарате в Одесской области 12-летняя ученица школы выпрыгнула из окна третьего этажа.

Также сообщалось об уникальной операции, благодаря которой удалось спасти подростка.

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