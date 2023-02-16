Как пишет Politeka.net, региональный оператор энергоснабжения в Одесской области получил штраф в размере 85 тысяч гривен, так как на официальном сайте предприятия отсутствовала информация об актуальности графиков. Об этом стало известно на заседании НКРЭКУ, передают "Овидиопольские новости".

"Оператор систем распределения должен обеспечить размещение на собственном официальном вебсайте в сети Интернет информации о времени начала и окончания перерыва электроснабжения потребителям с указанием названий населенных пунктов, улиц, домов, корпусов и т.д и названий перерывов (плановое, аварийное, применение графиков ограничения потребителей) и каждые 30 минут актуализировать указанную информацию", - отмечено в проекте постановления.

Стоит отметить, что штраф был наложен, ведь по правилам график должны обновлять каждые 30 минут. У оператора отметили, что по правилам не должны указывать время публикации графиков. При этом в НКРЭКУ парировали, что без этого невозможно проверить, насколько актуальная информация на текущий момент размещена на сайте. Генеральный директор одесского оператора в свою очередь заявил, что компания не согласна с решением регулятора.

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