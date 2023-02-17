Предприимчивые украинцы начали изготавливать на заказ сьемные гипсовые муляжи на руку или ногу.
"Перед выходом на улицу , одеваете свой новый "аксуссуар" и можете смело топать. Результаты показывают , что люди в военной форме не подходят выдавать повестки к тем , у кого видят гипс. Так как изначально понимаю , что нет смысла , человек на данный момент с травмой", - описывают товар "бизнесмены".
Также они назвали сроки изготовления и стоимость товара для нежелающих защищиать Украину мужчин.
Стандарт 4-7 дней : 600гр
Экспресс 2-3 дня : 900гр
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Уже в другом объявлении к стартовому комлекту за 600 грн предлагают "бумагу с описанием проблемы чтобы вопросов не было".
Однако, пункт 3 части 6 статьи 37 Закона Украины “О воинской обязанности и военной службе” предусматривает, что исключению с воинского учёта подлежат граждане Украины, признанные военно-медицинскими комиссиями непригодными к военной службе с исключением с воинского учёта.
Ранее сообщалось, что территориальные центры комплектации не имеют права давать распоряжение о розыске военнообязанных, уклоняющихся от мобилизации.
Процедура объявления в розыск предусмотрена Уголовно-процессуальным кодексом, но ее могут начать только после объявления подозрения в уклонении от призыва по мобилизации.
"После объявления в розыск следователь обращается с ходатайством в суд о задержании и доставке подозреваемого в полицейский орган, объявивший розыск", – уточнил адвокат.
Для того, чтобы военнообязанного объявили в розыск и задержали, необходимы такие основания:
- решение суда;
- наличие обоснованного подозрения;
- открытое уголовное производство.
Ранее сообщалось, что в Сарате в Одесской области 12-летняя ученица школы выпрыгнула из окна третьего этажа.
Также сообщалось об уникальной операции, благодаря которой удалось спасти подростка.
Кроме того, Politeka.net писала, что мужчина рискнул жизнью ради собаки: на одесском пруду мужчина провалился под лед, кадры.