На сайтах продаж в Украине начали появляться товары для мужчин, которые хотят "откосить" от призыва.

Предприимчивые украинцы начали изготавливать на заказ сьемные гипсовые муляжи на руку или ногу.

"Перед выходом на улицу , одеваете свой новый "аксуссуар" и можете смело топать. Результаты показывают , что люди в военной форме не подходят выдавать повестки к тем , у кого видят гипс. Так как изначально понимаю , что нет смысла , человек на данный момент с травмой", - описывают товар "бизнесмены".

Также они назвали сроки изготовления и стоимость товара для нежелающих защищиать Украину мужчин.

Стандарт 4-7 дней : 600гр

Экспресс 2-3 дня : 900гр

Уже в другом объявлении к стартовому комлекту за 600 грн предлагают "бумагу с описанием проблемы чтобы вопросов не было".

Однако, пункт 3 части 6 статьи 37 Закона Украины “О воинской обязанности и военной службе” предусматривает, что исключению с воинского учёта подлежат граждане Украины, признанные военно-медицинскими комиссиями непригодными к военной службе с исключением с воинского учёта.

Ранее сообщалось, что территориальные центры комплектации не имеют права давать распоряжение о розыске военнообязанных, уклоняющихся от мобилизации.

Процедура объявления в розыск предусмотрена Уголовно-процессуальным кодексом, но ее могут начать только после объявления подозрения в уклонении от призыва по мобилизации.

"После объявления в розыск следователь обращается с ходатайством в суд о задержании и доставке подозреваемого в полицейский орган, объявивший розыск", – уточнил адвокат.

Для того, чтобы военнообязанного объявили в розыск и задержали, необходимы такие основания:

решение суда;

наличие обоснованного подозрения;

открытое уголовное производство.

Ранее сообщалось, что в Сарате в Одесской области 12-летняя ученица школы выпрыгнула из окна третьего этажа.

Также сообщалось об уникальной операции, благодаря которой удалось спасти подростка.

Кроме того, Politeka.net писала, что мужчина рискнул жизнью ради собаки: на одесском пруду мужчина провалился под лед, кадры.