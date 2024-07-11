В Debt Justice заявили, что двухлетняя приостановка выплат Украиной долга должна была истечь 1 августа, и эти меры были необходимы для защиты Киева от возможных судебных исков со стороны кредиторов.
Украина ведет переговоры с держателями облигаций и добивается списания долга в размере 60% от $24 млрд (£18,7 млрд), которые она должна частным кредиторам.
Держатели облигаций, в число которых входят крупные инвестиционные группы, такие как BlackRock, Pimco, Fidelity и AllianceBernstein, заявили, что готовы понести убытки в размере 20%.
Официальные двусторонние кредиторы Украины, включая Великобританию, согласились продолжить приостановку выплат по долгам Киева до 2027 года, но не было достигнуто соглашения о продлении соглашения с частными кредиторами.
Облегчение, предлагаемое частными кредиторами, составляет около 12% годового национального продукта (ВВП) Украины.
Если не будет достигнуто соглашение или договоренность о продлении двухлетнего моратория, Украина официально объявит дефолт по своим долгам в сентябре.
Киев опасается, что после истечения крайнего срока 1 августа управляющие активами продадут свои облигации хедж-фондам, которые затем подадут в суд. Все облигации Украины регулируются английским правом, поэтому любое судебное разбирательство будет возбуждено в Великобритании.
Облигации Украины «регулируются законодательством Великобритании, поэтому новое правительство Великобритании может принять закон в поддержку Украины, четко указав, что ни один кредитор не может подать в суд на страну, пока продолжается война», - сказала Хайди Чоу, исполнительный директор Debt Justice.
Источник: theguardian.
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