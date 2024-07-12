Экономисты Bloomberg обновили прогноз относительно мирового ВВП, инфляции и не только.

По прогнозам экономистов, мировой ВВП увеличится на 3% в 2024 году, немного снизившись с 3,1% в 2023 году, но несколько превысив собственный декабрьский прогноз в 2,7%.

Вторая половина текущего года должна привести к снижению процентных ставок.

Эксперты Bloomberg ожидают, что Федеральная резервная система (ФРС) снизит в 2024 году ставку дважды: в сентябре и декабре, поскольку безработица будет расти. ЕЦБ (Европейский центральный банк), Банк Англии и Народный банк Китая, вероятно, будут действовать по аналогичному графику.

Пока что глобальный экономический рост в 2024 году оказался устойчивым.

Экономисты Bloomberg предполагают, что ситуация поменяется. В США, как ожидается, потребительский спрос начнет слабеть, а безработица достигнет 4,5%.

В Великобритании и еврозоне, напротив, рецессия и стагнация сменяются умеренным ускорением. В целом по группе стран с развитой экономикой ожидается экономический рост на 1,5% в этом году по сравнению с 1,6% в 2023 году.

Среди основных развивающихся рынков из-за обвала на рынке недвижимости в Китае темпы роста не достигли официального целевого показателя в 5%. Индия, благодаря благоприятным факторам, связанным с укреплением цепочек поставок и демографическими дивидендами, может превзойти этот показатель.

В целом прогнозируется, что в 2024 году рост составит 4,2% по сравнению с 4,5% в 2023 году.

Bloomberg Economics прогнозирует постепенное возвращение инфляции в США к целевому показателю к 2025 году, при этом снижение инфляции в еврозоне и Великобритании будет происходить более быстрыми темпами.

В странах с развитой экономикой, вместе взятых, рост цен к концу 2024 года составит около 2,5%, по сравнению с 3,1% в конце 2023 года и 7,8% в конце 2022 года, и приблизится к 1,8% в конце 2025 года.

Ставка глобального центрального банка, взвешенная по ВВП, снизится с 7,1% в конце 2023 года до 6,5% в конце 2024 года и 5% в конце 2025 года.

Источник: Bloomberg Economics.

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