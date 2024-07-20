Возможность списания хотя бы части долга Украина упустила 2 года назад.

Об этом заявил экономист Алексей Кущ в интерьвю Politeka Online.

"Как раз на начальной стадии войны, когда ситуация была достаточно сложная, труднопрогнозируемая, Украине ещё тогда не выделяли больших пакетов внешней финансовой помощи. То есть, это первое полугодие 22 года, в принципе, тогда Украина имела шансы, историческое окно возможности для того, чтобы списать как минимум половину долга и отстрочить оставшуюся половину не на 2 года, а на хотя бы на 15 лет", - заявил Кущ.

По словам экономиста, сейчас против Украины начинается информационная волна.

Все внешние кредиторы, которые имеют очень мощные связи, в том числе Западной финансовой прессе, они сейчас прокачивают тему дефолта.

"Они гонят информационную волну для того, чтобы сгустить краски и показать что в августе может быть дефолт или какая-то катастрофическая ситуация. Риск дефолта есть, но я считаю Украина может отстоять свою позицию, но если он произойдёт, то естественно Ничего хорошего как бы от этого не будет", - говорит экономист.

По словам экономиста, Украина не занимает сейчас деньги на внешних финансовых рынках, то есть дефолт в этом плане на нас не подействует.

Все деньги, которые мы получаем от западных партнёров - это так называемый геополитические кредиты, но в какой-то мере это окажет негативное воздействие, например, на сотрудничество с МВФ, с европейским банком.

Реконструкции развития со Всемирным банком, то есть, там могут быть заморожены определённые кредитные программы, или могут быть какие-то неприятные вещи с нашими активами за рубежом.

"Определённые негативные последствия, скорее всего, будут, но, опять же, повторюсь, я считаю, что у нас есть все шансы не довести ситуацию до дефолта", - резюмировал Кущ.

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