С января 2025 года в Украине повысились минимальные требования для выхода на пенсию - для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, необходимо иметь определенные годы стажа.

Стало известно, как узнать, когда выйдете на пенсию.

Для пенсии в 63 года требования выросли на 12 месяцев – теперь нужно иметь от 22 до 32 лет стажа. Каждый гражданин может проверить свой стаж и пенсионный возраст на портале Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Для определения пенсионного возраста следует сравнить свой стаж с актуальными требованиями. По желанию можно докупить стаж, оплатив 44% от минимальной заработной платы за каждый месяц, что составляет 3520 грн. К примеру, если у вас 30 лет стажа, то для одного дополнительного года нужно будет доплатить 42,2 тыс. грн.

Выход на пенсию зависит от количества лет стажа. Есть три варианта: пенсия в 60, 63 или 65 лет (большинство выбирает пенсию в 60). Чтобы выйти на пенсию в 65 лет, достаточно иметь 15 лет стажа. Для 60-летних пенсионеров требование – 32 года стажа, а для пенсии в 63 года требования выросли.

Свой стаж можно проверить на портале ПФУ (только после 2004 года). Для этого можно пройти верификацию через Действие или через личный банковский аккаунт, где можно узнать ориентировочную дату выхода на пенсию, размер пенсии и проверить свой стаж. Стаж до 2004 года необходимо подсчитывать вручную по данным трудовой книжки.

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