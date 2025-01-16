Перечень лиц, имеющих право на досрочные пенсии и условия назначения таких пенсий, определен статьей 115 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Пенсионный фонд Украины объяснил, кто может претендовать на досрочную пенсию по возрасту в Украине - они могут выйти на пенсию 10 лет раньше и с минимальным стажем.

Перечень лиц, имеющих право на досрочную пенсию и условия ее назначения, определены статьей 115 Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Граждане с особым статусом :

Участники боевых действий, лица с инвалидностью из-за войны войны, члены семей погибших Защитников и Защитниц Украины. Они могут получить досрочную пенсию по достижении 55 лет (мужчины) или 50 лет (женщины) при наличии стажа не менее 25 лет (мужчины) или 20 лет (женщины).

Многодетные матери (родившие пять и более детей), матери лиц с инвалидностью с детства или тяжело больных детей (при условии, что дети не имеют инвалидности). Эти лица могут получить пенсию по достижении 50 лет при наличии не менее 15 лет страхового стажа.

Если воспитание детей осуществлял отец, он имеет право на досрочную пенсию по достижении 55 лет и наличия стажа не менее 20 лет.

По выбору матери или в случае ее отсутствия, если воспитание детей осуществлял родитель, ему предоставляется право на досрочную пенсию по достижении 55 лет при наличии минимум 20 лет страхового стажа.

Лица, уволенные за 1,5 года до достижения пенсионного возраста:

В случае изменений в организации производства, в частности, при ликвидации, реорганизации, банкротстве или перепрофилировании предприятия, а также при сокращении штата. При регистрации в государственной службе занятости в течение 30 дней после увольнения и отсутствия подходящей работы в течение 7 календарных дней.

В случае обнаружения несоответствия должности из-за состояния здоровья.

Право на такую ​​пенсию наступает, если на момент увольнения лицо имело минимальный необходимый страховой стаж для получения пенсии по возрасту: 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.

Лица с определенными заболеваниями:

Больные гипофизарным нанизмом (лилипуты) или диспропорциональные карлики могут получить пенсию после достижения 45 лет (мужчины) или 40 лет (женщины), при наличии не менее 20 лет страхового стажа у мужчин и не менее 15 лет у женщин.

Лица с инвалидностью по зрению I группы (слепые) или с инвалидностью с детства I группы имеют право на пенсию по достижении 50 лет (мужчины) или 40 лет (женщины), при наличии страхового стажа не менее 15 лет у мужчин и 10 лет у женщин.

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