Курс валют в Україні 21 січня засмутить українців черговим подорожчанням "зелених"

Як передає Politeka.net, на сайті НБУ з'явився свіжий прогноз на четвер. Згідно з даними фінансового регулятора, долар злетить вгору, а євро трохи просяде в ціні.

Так, 1 долар 21 січня можна буде купити за 28,2 Гривень, в той час як днем раніше його продавали по 28,15 гривень.

За 1 Євро в четвер проситимуть 34,14 гривні, хоча днем раніше європейську валюту продавали на 1 копійку дорожче. Таким чином, Євро продемонструвало стабільність.

Варто відзначити, що, незважаючи на подорожчання долара, економічні експерти прогнозують порівняну стабільність українській національній валюті в першому кварталі 2021 року. Повідомляється, що завдяки зростанню цін на світових ринках, в Україні зросла валютна виручка. Це, разом з відновленням співпраці з МВФ, позитивно відбилося на українській гривні.

Раніше ми писали, що НБУ спростив для українців правила купівлі та продажу іноземної валюти. За новими правилами це можна робити через термінали. Відомо, що нововведення набуде чинності вже з 17 січня 2021 року.

Нагадаємо, що долар помститься гривні за вихідні, НБУ засмутив свіжим курсом валют: до чого готуватися українцям.

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