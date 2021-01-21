Найближчим часом українці можуть почати отримувати другу пенсію

Як повідомляє УБР, відповідно до пенсійної реформи, друга пенсія для українців буде накопичуватися без залучення додаткових виплат від працівників або роботодавця: 2% буде відраховуватися з суми діючих виплат з ПДФО і 2% – з ЄСВ.

При цьому, друга пенсія буде відрізнятися від основної тим, що її сума зможе рости, так як гроші можна буде інвестувати в приватні фонди.

"Ви можете приймати рішення, якій інвестиційній компанії або компанії з управління активами ви довіряєте, щоб вони інвестували ваші гроші", - розповів голова Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Тимур Хромаєв.

При цьому розмір другої пенсії для кожного пенсіонера буде різним. Підвищувати його люди зможуть якраз за допомогою інвестування.

Так, Хромаєв уточнив, що за підрахунками чиновників, якщо люди будуть по максимуму використовувати відрахування і накопичувати, використовуючи максимальний рівень, передбачений законом, вони можуть накопичити до 25% від суми свого доходу, який вони отримували в момент виходу на пенсію.

Зазначимо, що раніше в ПФУ розповіли, що за останній квартал 2020 року розмір пенсій зріс на 96,91 грн або на 2,8% (на 1 жовтня 2020 року середній розмір пенсій склав 3 410,60 гривень).

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