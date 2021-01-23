У Мінсоцполітики хочуть збільшити фінансування субсидій

Про це в ефірі телеканалу "Україна" розповіла Міністр соціальної політики Марина Лазебна.

За її словами, за підрахунками Мінсоцполітики програму субсидій, яка зараз становить 36,6 млрд треба підвищити приблизно на 10 млрд.

«Сьогодні ми звернулися з пропозицією до Міністерства фінансів з проханням збільшити програму субсидій», - розповіла Лазебна.

Крім того, вона зазначила, що Міністерстві соціальної політики України розраховують, що законопроект накопичувальній пенсійній системі буде прийнятий в 2021 році і вона запрацює з 1 січня 2023 року.

Вона також пояснила, що це важливо зробити саме в 2021 році, щоб встигнути підготувати всі необхідні підзаконні акти і визначити старт внесків. Тобто саме 2023–й стане роком, коли працюючі люди, ті категорії, які визначить закон, будуть відкладати на свої накопичувальні рахунки.

Також раніше повідомлялося, що з 1 січня 2021 року в Україні почали діяти нововведення, пов'язані з субсидіями. Тепер всі звернення для отримання будь-яких субсидій, пільг та інших видів соціальної допомоги українці повинні подавати через «фронт-офіси» територіальної громади, які надалі передають їх до органів райдержадміністрацій.

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