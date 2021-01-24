Що потрібно знати потенційним пільговикам

Правила нарахування субсидій та пільг на комуналку в 2021 році змінені

Зміни набули чинності через децентралізацію, пише портал Інформ.

З 1 січня 2021 року на субсидію можуть надати:

сім'ї, в яких є особи, які офіційно працюють за кордоном у країнах, з якими Україна не уклала договору про соцзабезпечення, або перебувають за кордоном у період догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

особи, які протягом року перед зверненням за призначенням пільг від держави набули право власності на житло або транспорт вартістю понад 50 тисяч (шляхом дарування або у спадщину)

малозабезпечені сім'ї та на дітей одиноких матерей на загальних підставах, якщо в сім'ї є особа, яка не платила або за неї не сплачено ЄСВ на загальнообов'язкове соцстрахування сумарно протягом трьох місяців періоду, за який враховуються доходи, але протягом періоду, за який враховуються доходи, отримувала допомогу з часткового безробіття на період карантину.

Без субсидій залишаться ті громадяни, якщо загальна площа житлового приміщення перевищує 130 кв.м для квартир і 230 кв. м для будинків.

Більше того, було змінено порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї для всіх видів державної соціальної допомоги.

Зазначимо, що з 1 січня 2021 року в Україні почали діяти нововведення, пов'язані з субсидіями.

Тепер щоб отримати будь-які субсидії, пільги та інші види соціальної допомоги українці повинні подавати заяви через «фронт-офіси» територіальної громади, які надалі передають їх до органів райдержадміністрацій.

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