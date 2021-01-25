Які цифри побачимо в банках

Курс валют несподівано здивує українців в обмінниках

Свіжі цифри з'явилися на офіційному портал Національного банку.

Так, державний регулятор на сьогодні, 25 січня, вирішив зміцнити курс гривні по відношенню до долара відразу на 9 копійок.

Таким чином, офіційний курс долара в Україні знизився вперше за два дні зростання.

Що стосується курсу долара, то його Національний банк знизив по відношенню до гривні на 11 копійок, якщо порівнювати з показниками за попередній день.

Таким чином, курс валют від Національного банку на 25 січня виглядає так:

- $100-2816,48 гривень (-0,0913 грн).

- 100 євро - 3425,26 гривень (-0,1125 грн).

Що стосується курсу долара на міжбанківському ринку, то він знизився на 12 копійок до 28,16 грн/$ у продажу, а в покупці - також впав на 12 копійок до 28,14 грн/$.

Курс євро на міжбанку, у свою чергу, у продажу подешевшав на 8 копійок – 34,27 гривень за євро.

Також ми розповідали, що НБУ змінив правила купівлі та продажу валюти.

Українцям вирішили спростити правила продажу і купівлі валюти, і за новими правилами вони тепер можуть робити через термінали, а гроші будуть відразу зараховуватися на валютні рахунки.

У Національному банку підкреслили, що зміни вступили в силу з 17 січня 2021 року.

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