Вартість газу для населення істотно знизиться з 1 лютого і до кінця опалювального сезону

Як повідомляє Politeka.net, Кабмін, "Нафтогаз", НКРЕКП та Асоціація міст домовилися обмежити ціни на блакитне паливо для всіх споживачів до 31 березня 2021 року. Якщо зараз в деяких регіонах з українців вимагають до 10 гривень за кубометр, то з наступного місяця всі будуть платити 6,99 гривень за куб - це мінімальна ціна, яка сформувалася на українському ринку.

Через це Суми в платіжках помітно зменшаться. Наприклад, при використанні газової плити в середньому йде 3,28 кубометра газу на людину, якщо раніше платили 88,56 гривень, то після обмеження ціна впаде до 65,8 гривень. Якщо є газова плита без гарячої води, йде 5,39 куба на людину, вартість знизиться з 145,3 до 113 гривень. Якщо ж газова плита разом з газовою колонкою (10,49 кубометра на людину), то сума скоротиться з 283 до 220 гривень.

З лютого українці будуть найбільше економити на опаленні, адже споживачі, які зараз користуються дорогими тарифами, зможуть платити приблизно на 1 тисячу гривень менше. Наприклад, за опалення 100 квадратних метрів (якщо використовувати 600 кубів) українцям доведеться заплатити вже не 5400, а 4194 гривень.

У серпні уряд запустив в Україні ринок газу на конкурентних умовах, дозволивши споживачам вибирати компанію-постачальника. До січня різниця між мінімальним і максимальним тарифами досягла 41%. Представник громадської мережі " Опора "Тетяна Бойко розповіла "Обозревателю", що ціни роздувають облгази і газзбути. При цьому українці мають право швидко змінити постачальника через" Інтернет", але лише 7% населення використовували цю можливість, щоб отримувати газ за більш вигідними умовами. За словами експертів, в цьому випадку винен ще й уряд, який не об'снив споживачам всі переваги нової системи.

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