У Раді розповіли, хто з пенсіонерів може претендувати на нові доплати в 2021 році

Нюанси в ефірі Україна 24 розкрила нардеп Євгенія Кравчук.

За її словами, на 2021 році запланована індексація виплат і передбачені доплати для деяких категорій пенсіонерів.

"Індексація пенсій обов'язкова щорічно, але тепер для планування люди будуть розуміти, що 1 березня буде індексована пенсія. Цього року-близько 11%. Також треба вирівняти несправедливість по відношенню до людей, яким давно не піднімали пенсії. Це ті, хто отримують мінімальну пенсію. На жаль, 2200-це ще не є мінімальною пенсією. Люди, особливо старшого віку, яким 80+, отримують ще менше", - заявила Кравчук в ефірі телеканалу.



Вона нагадала, що кожен пенсіонер старше 80 років з минулого року отримує плюс 500 грн. З 1 липня 2021 року отримуватимуть ті, кому 75-80 років - плюс 400 грн до щомісячної виплати.



Кравчук також додала, що додаткові 800 гривень після того, як Рада затвердила законопроект, отримають самотні пенсіонери.

Тобто, якщо пенсіонери проживають самі, то їм призначена ця надбавка.

Українці своєрідно відреагували на заяву Євгенії Кравчук і відзначили, що тепер в Україні масово почнуть оформляти розлучення бабусі і дідусі, щоб отримати додаткові 800 гривень від держави.

"Зараз піде вал розлучень дідусів і бабусь!", "А жити де після розлучення? Хоча... можна квартиру купити заради такої справи", "що таке самотній пенсіонер в нашому законодавстві і як це буде в соцслужбах визначатися? Чому дорослих людей змішують і прив'язують до дітей, яким вже років по 50?!",- додали користувачі в коментарях.

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