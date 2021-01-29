Українцям доведеться економити на тлі подорожчання продуктів на початку 2021 року
Як передає Politeka.net, у першому кварталі вплив ключових факторів на інфляцію практично не зміниться. Фахівці Департаменту стратегічного планування спрогнозували зміну на українському ринку у своєму новому огляді, який з'явився на офіційному сайті Міністерства розвитку економіки.
За результатами 2020 року споживчі ціни зросли на 5%, це вище, ніж у 2019 році (4,1%), але ще не так різко, як 2017-2019 роках, коли зафіксували підвищення на 9,1%. При цьому показник інфляції потрапив у цільовий діапазон Національного банку - 5% ± 1 п. п.
Представники Мінекономіки очікують, що подорожчання собівартості виробництва продуктів з урахуванням сезонності призведе до подальшого зростання цін. У той же час більшість українців почали скорочувати свої витрати через карантин, включаючи січневий "локдаун". Разом з монетарним фактором ці явища компенсують один одного і повинні стримувати інфляцію.
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"Передбачувана і стримана динаміка обмінного курсу гривні в цілому не буде спотворювати ціноутворення на ринку", - йдеться в огляді. - "Очікується, що в I кварталі 2021 переважатиме вплив факторів, що мають інфляційний характер: подальше зростання світових цін через високу собівартість виробництва на тлі збереження песимістичних очікувань бізнесу".
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