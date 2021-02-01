Українська гривня зуміла помітно зміцнитися по відношенню до американського долара

Як стало відомо Politeka.net, порівняно з результатами попередніх торгів, вона подорожчала на шість копійок і зупинила дводенне зростання долара. Офіційний курс валют на 1 лютого опублікували на сайті Національного банку України.

Останній місяць зими почнеться з такими показниками на валютному ринку: 28,1324 гривень за Долар, тоді як у попередній банківський день (29 січня) він склав 28,1929 гривень. У той же час, курс дещо впав щодо євро і склав 34,157 гривні (було 34,1035).

За інформацією експертів, вже з наступного тижня почнеться зміцнення гривні, нехай і незначно. Нерезиденти збільшуватимуть продаж валюти, готуючись до ОВДП-аукціону. У вівторок тенденції з продажу збережуться, проте вже з четверга і до кінця тижня можливий відкат показників на тлі зростаючого попиту на валюту з боку іноземних компаній під репатріацію дивідендів. В цілому за перший квартал 2021 року гривня не повинна сильно просідати, утримуючись на рівні 28,5 гривень за долар. Програма співпраці з МВФ дає позитивний результат.

Варто звернути увагу, що в Національному банку готуються до прискорення інфляції і зростання цін на популярні товари в 2021 році. Регулятор видав новий прогноз зростання інфляції і підвищив показник з 6,5% до 7%. Прес-служба Національного банку попередила українців про коливання цін.

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