Курс валют в Украине 27 января обрадует украинцев укреплением гривны

Как передает Politeka.net со ссылкой на официальный сайт НБУ, в среду гривна совсем немного окрепнет.

Так, 27 января, 1 доллар можно будет купить за 28,15 гривен, хотя днем раньше «зеленые» продавали по 28,16 гривен.

Евро тоже немного просядет. В среду европейскую валюту будут продавать по 34,18 гривен, хотя днем ранее продавали по 34,22 гривны.

10 российских рублей в среду можно будет купить за 3,74 гривны.

Отмечается, что окончание локдауна положительно отразилось на украинской валюте. В ближайшее время гривне ничего не грозит за исключением небольших скачков в отдельные дни, когда будут совершаться крупные сделки.

По мнению экономических экспертов, в первом квартале 2021 года украинская валюта не будет сильно проседать. Отмечается, что курс не поднимется выше 28,5 гривен за доллар. Положительно на курс влияет программа сотрудничества Украины с МВФ.

Также известно, что на курс влияют цены на мировых рынках. Рост цен повлиял на количество валютной выручки в стране, что, в свою очередь, отразилось на курсе валют.

Напомним, что НБУ предупредил украинцев о скором росте цен, что подорожает больше всего: "В первом полугодии...".

Как сообщала Politeka, внешний вид долларов хотят изменить, у Байдена раскрыли, какой станет валюта: "На лицевой стороне...".

Также Politeka писала, что доллар карабкается вверх, гривна начала сдавать позиции: Нацбанк раскрыл, каким будет курс валют.