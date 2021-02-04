Курс валют в Україні 4 лютого обрадує стрімким зміцненням української гривні

Як пише Politeka.net з посиланням на офіційний сайт Нацбанку, в четвер українська гривня покаже серйозні результати. Вона відвоює відразу кілька позицій у "зелених" і європейської валюти.

Так, 4 лютого, 1 Долар можна буде купити за 27,99 гривень. Таким чином, Долар подолав психологічну позначку, опустившись нижче 28 гривень. Тим більше, що днем раніше він коштував 28,05 гривень.

Євро теж трохи просів. У четвер 1 Євро продаватимуть по 33,63 гривні, в той час як днем раніше європейську валюту продавали по 33,79 гривень.

Зміцнення гривні пов'язане з тим, що українська економіка добре себе показала під час коронакризи, опинившись досить стійкою в порівнянні з іншими економіками світу. Крім цього, основний експорт України у вигляді зерна і металу не постраждав, тому валютної виручки в країні вистачає. Відзначається, що гривню продовжують підтримувати перекази українських заробітчан, які, незважаючи на пандемію, залишаються працювати за кордоном.

Додамо, що економічні експерти прогнозують гривні стійку позицію в найближчі півроку.

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