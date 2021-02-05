У Кабміні вирішили, скільки українцям доведеться платити за комунальні послуги в лютому і березні

Як передає Politeka.net, до кінця опалювального сезону суми в платіжках не будуть змінюватися. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 5 лютого розкрив деталі під час Години запитань до уряду на засіданні Верховної Ради.

Глава Кабміну нагадав, що з початку лютого в Україні встановили максимальний тариф на газ у розмірі 6,99 гривні за кубометр. Деякі постачальники зараз пропонують більш низькі ціни, наприклад у НАК "Нафтогаз" вона становить 6,66 гривні за кубічний метр палива.

"Щодо платіжок на тепло і гарячу воду – дані тарифи підніматися не можуть. Ми продовжуємо переговори з асоціаціями міст України з питань формування цих тарифів, щоб не накладати тягар на приватні підприємства", - підкреслив Денис Шмигаль. - "Тарифи на тепло і гарячу воду підніматися не будуть до кінця опалювального сезону".

Раніше глава Міністерства енергетики Юрій Вітренко зазначив, що обмеження тарифів українські сім'ї відчують тільки в березні, адже в лютому ще будуть діяти розцінки, які постачальники різко підвищили в січні. Після схвалення НКРЕКП послуги газопостачання в Україні подорожчали в середньому в 1,6 рази.

Таким чином у лютому українці побачать у платіжках за січень рекордно великі суми. Юрій Вітренко підкреслив, що уряд не зміг знизити тарифи заднім числом, хоча їх зниження частково компенсує витрати споживачів у березні.

Нагадавши, тарифи на комуналку різко підскочать, влада готує весняний сюрприз.

Як повідомляла Politeka, "Нафтогаз" і Кабмін вирішили, скільки доведеться платити українцям і що буде з боргами.

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