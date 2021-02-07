Офіційний курс долара продовжує падати на тлі зміцнення гривні

Як повідомляє Politeka.net, вартість американської валюти для українців впала ще на 11 копійок після попереднього дня торгів. Національний банк розмістив оновлений курс валют на офіційному сайті.

Станом на 7 лютого Долар коштує 27,88 гривні, проте з понеділка, 8 лютого, його ціна опуститься до 27,77 гривні, найнижчої позначки з середини грудня 2020 року. При цьому євро подешевшав ще сильніше, його курс знизився на 17 копійок і склав 33,28 гривні.

У п'ятницю, 7 лютого, торги на міжбанківській біржі відкривалися на рівні 27,80-27,85 гривень за Американський долар, відразу змалювалася перспектива зміцнення української валюти. Коли котирування знизилися до 27,78 гривні за долар, Нацбанку приєднався до торгів і почав відстоювати цей курс, скупивши 20 мільйонів доларів. Пізніше НБУ довелося ще тричі виходити на біржу, щоб вирівняти курс, він придбав понад 50 мільйонів гривень. Міжбанк закрили на рівні 27,72-27,74 гривні за Долар США.

Раніше економісти спрогнозували, що в лютому вартість долара може опуститися до 27,5 гривні. Українська валюта зможе зміцнитися за рахунок низького попиту і підвищення пропозиції пропозиції з боку нерезидентів і експортерів. Крім того, її посилять виплати податків за минулий рік, підвищених святкових зарплат і премій. Проте вже в березні курс гривні може похитнути виплати купонів за ОВДП.

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