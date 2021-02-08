Продукти харчування вже помітно дорожчають в магазинах і на ринках

Про те, що відбувається і чого чекати незабаром, розповів президент Української Асоціації зберігання картоплі Микола Гордейчук в ефірі одного з українських телеканалів.

Експерт пояснив, що взимку дорожчає зберігання, до того ж збільшується відсоток відходів.

«У фермерів у сховищах і буряк, і цибуля, і капуста. Сьогодні питання дефіциту немає. Сьогодні питання, хто з цих фермерів зможе зберегти продукцію до квітня-травня, щоб забезпечити покупців протягом сезону. Подорожчання на 25% -30% ми вже спостерігаємо», - зазначив він.

Гордійчук прогнозує, що тенденція з подорожчанням може зберегтися до березня.

Також Експерт назвав помилку, яку роблять покупці, щоб заощадити.

"У квітні на деякі продукти ціна може впасти, так як стане тепло, і фермери захочуть масово продавати продукцію перед початком нової посівної. Тому я не радив би зараз людям закуповуватися продукцією з метою здешевити товар. Тому що дуже часто люди роблять таку помилку, вони купують картоплю або буряк, зберігають вдома, так дешевше. Фактично проблема з тим, що частина цієї продукції псується набагато швидше вдома, ніж у сховищі", - сказав він.

Зазначимо, згідно з даними НБУ, в грудні 2020 року споживча інфляція прискорилася до 5% в річному вимірі. За місяць ціни зросли на 0,9%. Отже, інфляція за підсумками року досягла центральної точки цільового діапазону 5% ± 1 п.п., який був визначений основними принципами грошово-кредитної політики на 2020 рік.

Додамо також, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Уряд очікує інфляцію на 2021 рік 5+1 відсоток у показниках Нацбанку.

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