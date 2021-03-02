Чи дійсно допоможе програма іпотечного кредитування українцям? Детальніше про це розповів експерт і економіст Олексій Кущ у своєму новому блозі на YouTube.

За його словами, програма компенсуватиме лише 7%. Тому, це нагадує більше кредитування, аніж іпотеку, з яким ще більше проблем для позичальника. Європейські програми іпотек значно відрізняються від тієї, яку хочуть ввести в Україні. Держава може відмовитися і не компенсувати процентну ставку, вона компенсує тільки її частину.

«Справа в тому, що ми вже проходили подібні схеми, коли держава компенсувала процентну ставку для молодіжних сімей, так зване молодіжне кредитування, так ось держава, на жаль, не є третьою стороною по іпотечному договору, вона просто компенсує позичальникові частину процентної ставки, але сам позичальник при цьому відповідає перед банком за сплату всіх відсотків», - розповів експерт.

Кущ зауважує, що є законодавчі методи розв’язання питань з іпотекою, проте вони не прописані в програмі. В бюджетному кодексі не написано про довгострокові гарантії й про те, що українцям гарантується сплата відсотків від держави.

Нагадаємо, раніше Кущ заявив, що ми будемо розплачуватися за період зростання золотовалютних резервів.

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