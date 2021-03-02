Газотранспортна система України – головний козир держави ще від часів незалежності.

На питання, наскільки ґрунтовними є ці надії, відповідає Андрій Длігач, футуролог, доктор економічних наук і генеральний директор Advanter Group, у програмі «Романенко. Бесіди».

Довгий час Газотранспортна система була ключовою для економіки держави, але ситуація змінилася. «ГТС, власне, вже немає, про неї можна забути - і в політичному плані, і в економічному. Вона точно не буде драйвером зростання України», - переконаний Длігач.

Свій коментар футуролог дає й іншим галузям промисловості України. Зокрема, металургії, на його думку, бракує модернізації, тому на неї розраховувати не доводиться.

Повна модернізація економічної системи України за підрахунками Длігача обійдеться державі не так вже й дорого – приблизно 200 млрд доларів. З іншого боку, він зазначає, що це мізер, якщо згадати, скільки витратили сусідні держави на модернізацію своєї економіки. Наприклад, це стосується Польщі, які зараз вкладає зайві кошти в Африку.

«Але ми не можемо залучити ці гроші. Дефолтна Аргентина приваблює більше коштів, ніж Україна. Проблема в тому, що наша країна має низький рейтинг, високі ризики», - підсумовує експерт.

Нагадуємо, футуролог прогнозує ризики для України під час нової фінансової кризи.

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