Уряд заявив, що відбудеться індексація пенсій на 11%. За повідомленням влади підвищення пенсії торкнеться 8 мільйонів пенсіонерів, а пенсійні виплати зроснуть на 100-108 гривень. Дефіцит пенсійного бюджету складає 13.2 млрд грн.
На думку співголови громадської ініціативи «Права справа» Дмитра Снєгирьова, підвищення індексації пенсії є не більше ніж акція щодо підйому рейтингів діючої влади, про він розповів у програмі «Политика наизнанку».
«Наразі «діра» у пенсійному бюджеті складає 13.2 мільярди гривень. Влада заявляє, що відбудеться збільшення пенсій, але це лише політичні гасла. Нам демонструють політичну складову, яка не підкріплена економічними розрахункам. Та ж сама ситуація з підняттям мінімальної заробітної плати», - зазначив Снєгирьов.
За словами експерта, усі проекти влади щодо наповнення бюджету провалились і брати кошти на підвищення пенсій чи мінімальної заробітної плати ніде.
«Плани по приватизації держмайна, ринку землі та легалізації грального бізнесу майже повністю провалились. І про які інвестиції йде мова якщо фактично стоїть питання продажу української землі», - підкреслив ведучий.
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Нагадаємо, Politeka поширювала думку Снєгирьова про тарифікацію, що влада знов дає порожні обіцянки.
Раніше Politeka публікувала думку Снєгирьова, що більшій частині населення доведеться працювати з облгазами.