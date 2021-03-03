Уряд заявив, що відбудеться індексація пенсій на 11%. За повідомленням влади підвищення пенсії торкнеться 8 мільйонів пенсіонерів, а пенсійні виплати зроснуть на 100-108 гривень. Дефіцит пенсійного бюджету складає 13.2 млрд грн.

На думку співголови громадської ініціативи «Права справа» Дмитра Снєгирьова, підвищення індексації пенсії є не більше ніж акція щодо підйому рейтингів діючої влади, про він розповів у програмі «Политика наизнанку».

«Наразі «діра» у пенсійному бюджеті складає 13.2 мільярди гривень. Влада заявляє, що відбудеться збільшення пенсій, але це лише політичні гасла. Нам демонструють політичну складову, яка не підкріплена економічними розрахункам. Та ж сама ситуація з підняттям мінімальної заробітної плати», - зазначив Снєгирьов.

За словами експерта, усі проекти влади щодо наповнення бюджету провалились і брати кошти на підвищення пенсій чи мінімальної заробітної плати ніде.

«Плани по приватизації держмайна, ринку землі та легалізації грального бізнесу майже повністю провалились. І про які інвестиції йде мова якщо фактично стоїть питання продажу української землі», - підкреслив ведучий.

Нагадаємо, Politeka поширювала думку Снєгирьова про тарифікацію, що влада знов дає порожні обіцянки.

Раніше Politeka публікувала думку Снєгирьова, що більшій частині населення доведеться працювати з облгазами.