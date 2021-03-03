Україна має винятковий шанс підготуватися перейти на шостих технологічний уклад.

Про це розповів політолог Руслан Бізяєв у своєму блозі, а також пояснив, чому в сучасному світі високотехнологічна економіка переважає над сировинною не так однозначно.

Коли державний бюджет формується переважно з доходів за експорт сировини, неминучими є коливання та хаос в державних виплатах, вважає експерт. Окрім того, зараз економічний клімат України різко змінюється, що призводить до порушення контрактів. Все це підриває економічну стабільність.

Політолог перелічує продовольчі та непродовольчі товари, які Україна експортує в ЄС за статистикою 2019 року, а тоді відзначає, що через пандемію дані статистики 2020 року виглядатимуть ще більш песимістично.

В ситуації України Бізяєв пропонує перерозподілити багатства на користь певних привілейованих секторів, що буде простішим, аніж проведення збалансованої політики економічного зростання. Мовляв, у такому разі уряд менше потребуватиме формування інституційної структури, яка зі свого боку займається регулюванням економіки так, що інші сектори відстають у розвитку.

«З огляду на поточну ситуацію в світі і в Україні миттєвий злам сировинної моделі в нашій країні і перехід на інноваційну, цифрову або декарбонову неможливий», - каже експерт і зазначає необхідність перехідного періоду.

На думку Бізяєва, не природні умови та клімат призводять до економічного занепаду або зростання держави, а людина та її знання – це критерій і міра успіху ХХІ століття.

«Під час кризи догма про те, що сировинна економіка - це погано, а високотехнологічна - це добре, стає не настільки очевидною», - сумнівається експерт. Якщо порівняти ціну літака і зерна, то перший, звісно, дорожчий. Але Бізяєв вважає, що, вирішуючи такі питання, потрібно враховувати стан речей у світі. «В кризу, коли літаки стоять на землі, а продовольство дорожчає, велике питання, хто буде у виграші», - каже він.

Україні вдалося виграти винятковий шанс виділити кілька років на перехідний період і підготуватися до шостого технологічного укладу.«Другого такого шансу в цьому десятилітті може і не бути. Дійте, наші еліти. Увійдіть в історію, а не вляпайтеся в неї», - застерігає експерт.

Нагадуємо, політтехнолог пояснює, чому світові держави не інвестують в Україну.

Раніше Politeka повідомляла про те, що інвестиції в науку та освіту переведуть Україну на новий рівень розвитку.