Як український уряд планує побороти бідність в Україні? Про кроки до досягнення мети розповіла у програмі «Суть событий» журналістка Катерина Котенкова

За її словами, в уряді говорять, що першим кроком для підвищення соціальний стандартів буде збільшення пенсійних виплат, які з 1 березня піднімуть на 11%, тобто на 300 гривень в середньому.

«Надбавка торкнеться понад 8 мільйонів українців, при цьому індексація стане вже другою за рік. Крім того, в 2021 році мінімальна зарплата зросла до позначки в 6 тисяч гривень, а вже з 1 грудня поточного року це значення складе 6.500 гривень», - процитувала Котенкова.