Як український уряд планує побороти бідність в Україні? Про кроки до досягнення мети розповіла у програмі «Суть событий» журналістка Катерина Котенкова
За її словами, в уряді говорять, що першим кроком для підвищення соціальний стандартів буде збільшення пенсійних виплат, які з 1 березня піднімуть на 11%, тобто на 300 гривень в середньому.
«Надбавка торкнеться понад 8 мільйонів українців, при цьому індексація стане вже другою за рік. Крім того, в 2021 році мінімальна зарплата зросла до позначки в 6 тисяч гривень, а вже з 1 грудня поточного року це значення складе 6.500 гривень», - процитувала Котенкова.
Ведуча зазначає, що індексація пенсій буде незначною. Індексація стосується лише тіла пенсії, але аж ніяк не всієї суми. Надбавки до пенсій не індексуються.
Журналістка розповідає, що розмір індексації будуть вираховувати із суми середньої заробітної плати українця, яка вже є відомою. Перерахування пенсій торкнеться 6,9 мільйонів пенсіонерів.
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Нагадаємо, для Politeka Котенкова повідомляла, на скільки підвищать пенсії українцям, які старше 75 років.